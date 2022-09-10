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Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

10.09.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Tastepe köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede A.A.M. idaresindeki araçta Filistin ve Fas uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A.M, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
jandarma komutanlığı

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