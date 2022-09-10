Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Tastepe köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede A.A.M. idaresindeki araçta Filistin ve Fas uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A.M, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz