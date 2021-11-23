YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde askeri otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 yaralı

Kırklareli'nde askeri otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 yaralı

23.11.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde askeri otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 yaralı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde askeri araç ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si askeri personel, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, piyade er R.A. idaresindeki askeri otomobil ile T.K. yönetimindeki 34 BCJ 311 plakalı hafif ticari araç, Karıncak köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile askeri araçtaki uzman çavuş Y.K. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Kışın duruş mesafesini kısaltan kış lastiği hayat kurtarıyorKışın duruş mesafesini kısaltan kış lastiği hayat kurtarıyor

Kırklareli Namaz Vakitleri 23 Kasım Salı

İmsak
06:32
Sabah
08:03
Öğle
13:02
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
19:17

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Salı

Demet Dalca Eczanesi
Merkez
Arzu Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Isık Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demırköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İş kazasında kopan eli doktorların zamanla yarışıyla yerine dikildi

İş kazasında kopan eli doktorların zamanla yarışıyla yerine dikildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Mersin'de ilk kez düzenlenen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı

Mersin'de ilk kez düzenlenen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı

Hatayspor - Antalyaspor maçının ardından

Hatayspor - Antalyaspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.