Kırklareli'nde ATM önünde çıkan bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, ATM (otomatik para çekme makinesi) önünde bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Tulumba Caddesi'nde bir ATM'de işlem yapan Cenk E. ile Destan K. arasında kavga çıktı. Destan K, Cenk E'yi bıçakla yaraladı.
Banka şubesine sığınan Cenk E. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bıçaklı saldırgan Destan K'nın gözaltına alındığı olay, civardaki bir iş yerinin kamerası tarafından kaydedildi.
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