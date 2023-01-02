YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli’nde av tüfeği ile bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Kırklareli’nde av tüfeği ile bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

02.01.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nde yılbaşı gecesi av tüfeği ile bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli ve kaçmasına yardımcı olduğu öne sürülen oğlu gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karacaibrahim Mahallesi Dere Üstü Sokak’ta Ahmet Abak (43) aracına binerken tüfekle vuruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Abak’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Abak’ın cenazesi Cumhuriyet Başsavcısının incelemesinin arından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları incelendi. İnceleme sonucundan Abak’ın aracına bindiği esnada başka bir otomobilden tüfekle ateş edildiği tespit edilmişti.
Güvenlik kameralarından Abak’ı vurun H.A’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

H.A’nın otomobili Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir dinlenme tesisinde terk edilmiş halde bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde H.A. İstanbul’da yakalandı.

Katil zanlısı H.A’nın kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla oğlu Y.A’da İstanbul’da gözaltına alındı. Y.A’ya ait otomobilde yapılan aramada olayda kullanıldığı belirlenen av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili katil zanlısı H.A. ve oğlu Y.A’nın emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Y.A. savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli'nde ağaca çarpan otomobildeki çocuk hayatını kaybettiKırklareli'nde ağaca çarpan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti
89 kişilik ekip Hacı Ömer amca için seferber oldu89 kişilik ekip Hacı Ömer amca için seferber oldu
Şehrin ortasında, binaların arasında kalan gizemli yatırŞehrin ortasında, binaların arasında kalan gizemli yatır
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli

Kırklareli Namaz Vakitleri 2 Ocak Pazartesi

İmsak
06:58
Sabah
08:31
Öğle
13:20
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:26
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.