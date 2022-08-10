Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki ayçiçeği tarlalarında 208 bin 700 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karamesutlu köyünde ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Bölgede S.Y. ve E.Ç'nin tarlalarında yapılan incelemede 50 santimetre boylarında 208 bin 700 kök Hint keneviri tespit edildi.

Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde yakarak imha etti.

İki tarla sahibi, ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



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