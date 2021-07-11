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Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 126 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

11.07.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 126 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince ayçiçeği tarlasında 126 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde ayçiçeği ekili bir tarlada kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Bölgede yapılan incelemede 40-200 santimetre boylarındaki 126 bin kök Hint keneviri tespit edildi.

Ekipler, kenevirleri olay yerinde yakarak imha etti.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen tarla sahibinin ifadesine başvuruldu.

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