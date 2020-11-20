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Kırklareli'nde bir evde 2 bin litre kaçak içki ele geçirildi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 20.11.2020 17:43 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde bir evde 2 bin litre kaçak içki ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 2 bin litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak içki sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde düzenlediği operasyonda iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 bin litre kaçak içki, kaçak içki imalatında kullanılan düzenek, üzüm ezme makinesi ile şişeleri kapatmak için kullanılan 120 mantar ele geçirildi.

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