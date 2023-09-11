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Kırklareli'nde bir haftada 1301 düzensiz göçmen yakalandı

11.09.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1301 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-7 Eylül tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Ekipler çalışmalar kapsamında 1301 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca olaylarda kullanılan 8 araca el konuldu.

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