YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde bir haftada 1479 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada 1479 düzensiz göçmen yakalandı

03.10.2023 15:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1479 düzensiz göçmen yakalandı, "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-27 Eylül tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik insansız hava aracı (İHA) ve helikopter destekli çalışma yaptı.

Ekipler çalışmalar kapsamında 1479 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olaylarda kullanılan 18 araca el konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rüzgardan kırılıp kaldırıma düşen cam kırıkları esnaf ve vatandaşları korkuttuRüzgardan kırılıp kaldırıma düşen cam kırıkları esnaf ve vatandaşları korkuttu
Kuraklık nedeniyle Diyarbakır’da 300 kuş türü tehdit altındaKuraklık nedeniyle Diyarbakır’da 300 kuş türü tehdit altında
Yozgat’ta 2 firari hükümlü yakalandıYozgat’ta 2 firari hükümlü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli insan kaçakçılığı Adliye jandarma

Kırklareli Namaz Vakitleri 3 Ekim Salı

İmsak
05:37
Sabah
07:02
Öğle
13:05
İkindi
16:21
Akşam
18:58
Yatsı
20:18

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Salı

Bizim eczanesi
Babaeski
Bulvar eczanesi
Merkez
Büyük mandira eczanesi
Babaeski
Funda eczanesi
Luleburgaz
Şifa eczanesi
Luleburgaz
Dalca eczanesi
Pinarhisar
İstanbul eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Sinirlerine hakim olamadı! Bir anda sopayla saldırdı

Sinirlerine hakim olamadı! Bir anda sopayla saldırdı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.