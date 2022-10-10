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Kırklareli'nde bir haftada 892 düzensiz göçmen yakalandı

10.10.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı

Kırklareli'nde bir haftada 892 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 892 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Eylül-6 Ekim tarihlerinde il genelinde düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, yaptıkları denetimlerde 892 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi, 19 araca da el konuldu.

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