Kırklareli'nde bir hayırsever bazı vatandaşların bakkal borcunu ödedi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir hayırsever, bazı vatandaşların bakkala olan borçlarını ödedi.

Dere Mahallesi'nde Mesut Uçan'ın işlettiği bakkala gelen adının açıklanmasını istemeyen hayırsever, veresiye defterinde ismi yazılı 4 kişiyi rastgele belirledi.

Hayırsever, bu vatandaşların toplam 977 lira tutarındaki borcunu ödedi.

Mesut Uçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kadının bakkala gelerek veresiye borcunu ödeyemeyen vatandaşların borçlarını ödemek istediğini söylediğini aktardı.

Bu güzel davranış karşısında çok şaşırdığını ifade eden Uçan, şöyle konuştu:

"Taksiciyle birlikte gözlüklü bir bayan geldi. Tanımıyorum, ilk defa görüyorum. 'Veresiye veriyor musunuz?' diye sordu. 'Veriyoruz' dedim. 'Borcunu vermeyen var mı?' dedi. Bayağıdır vermeyen var dedim. Arka sayfada zaten ümidi kestiğimiz kişiler vardı. Hesap makinesi aldı, hesapladı. 4 arkadaşın 977 liralık borcunu sildirdi. Nereden geldiğine dair hiçbir şey söylemedi."

