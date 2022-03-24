Kırklareli'nde bir kişi kavga ettiği üvey kardeşini silahla yaraladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kavga eden iki üvey kardeşten biri silahla yaralandı.
Güneş Mahallesi'nde yaşadıkları evde A.T. ile üvey kardeşi E.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.T, E.D'yi önce bıçakla daha sonra da av tüfeğiyle yaraladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan E.D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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