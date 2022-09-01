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Kırklareli'nde bir tarlada ele geçen 107 bin Hint keneviri imha edildi

01.09.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde bir tarlada ele geçen 107 bin Hint keneviri imha edildi

Kırklareli'nde bir tarlada ele geçen 107 bin Hint keneviri imha edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki 107 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Nadırlı köyünde 8 dönümlük bir tarlada Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Bölgede yapılan incelemede 107 bin kök Hint keneviri tespit edildi.

Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde imha etti.

Olayla ilgili tarla sahibi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
hint keneviri

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