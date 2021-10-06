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Kırklareli'nde Bulgaristan'dan kaçak getirilen motosiklet yedek parçaları ele geçirildi

06.10.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde Bulgaristan'dan kaçak getirilen motosiklet yedek parçaları ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bulgaristan'dan kaçak getirildiği belirlenen piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 20 motosiklet yedek parçası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla motosiklet parçaları getirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Babaeski ilçesi girişinde A.S.C. idaresindeki otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, 20 motosiklet yedek parçası ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olduğu belirtilen kaçak yedek parçalara el konuldu.

Olayla ilgili A.S.C. gözaltına alındı.

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