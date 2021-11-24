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Kırklareli'nde çocuklar video kliple "Kadına yönelik şiddete" dikkat çekti

24.11.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde çocuklar video kliple "Kadına yönelik şiddete" dikkat çekti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar tarafından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla video klip hazırlandı.

Çocuklar evlerinde çektikleri, sözlü ve işaret diliyle hazırladıkları videoda, "Kadına yönelik şiddete" dikkati çekti.

Komite üyesi 7 çocuğun bulunduğu klipte, kadınlara karşı sözlü ve fiziksel şiddet olaylarının son bulması istendi.

Videonun son bölümünde ise "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir" sloganı kullanıldı.

Çocuk Hakları İl Komitesi Başkan İlayda Altın, AA muhabirine, kadına karşı şiddetsiz bir dünya istediklerini söyledi.

Hazırladıkları klip ile şiddet olaylarına dikkat çekildiğini ifade eden Altın, "Şiddetin hayatın her alanından çıkarılması için farkındalık çalışmalarına devam edeceğiz." dedi.

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