Kırklareli'nde define arayan 4 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde 4 kişi define ararken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kıyıköy beldesi ile Kızılağaç köyünde define arayanların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, iki bölgede araştırma yaptı.
Ekipler, Kıyıköy'de K.T'yi, Kızılağaç'ta Y.K, M.A, ve E.T'yi ormanlık alanda define aradığı esnada suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan, define aramada kullanılan malzemelere el konuldu.
Ayrıca Kırklareli Valiliğince yangınlar konusunda risk taşıyan bölgelerde ormanlara girişlerin ve çevresinde ateş yakılmasının yasaklanması dolayısıyla Kabahatler Kanunu kapsamında "emre aykırı davranış" suçundan her şüpheliye 581'er lira idari para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz