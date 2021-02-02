YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde derenin taşması sonucu mahsur kalan bekçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kırklareli'nde derenin taşması sonucu mahsur kalan bekçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı

02.02.2021 16:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde derenin taşması sonucu mahsur kalan bekçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak nedeniyle Köprüaltı Deresi'nin taşması sonucu şantiye alanında mahsur kalan bekçi, Kırklareli Valiliği AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Lüleburgaz hızlı tren hattı şantiyesinde gece bekçiliği yapan Fethi Varol derenin taşması nedeniyle şantiyede mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan bekçiyle irtibat kuran ekipler, güvenli bölgeye geçmesi sağlanan Varol'u 2 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

-Lüleburdaz'da da taşkın meydana geldi

Öte yandan Lüleburgaz ilçesinde de ilçeyle aynı adı taşıyan derenin taşması sonucu Dere ve Durak mahallerinde de su baskınları meydana geldi.

Kümeevler mevkisine ulaşımın sağlandığı yol taşkın nedeniyle kapandı.

Belediye ekipleri yolda önlem aldı. Vatandaşlar, taşkın dolayısıyla kapanan yoldan geçemeyince ekiplere ait kamyonetle taşındı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin de Lüleburgaz'da taşkının yaşandığı bölgelerde incelemede bulundu.

Bilgin, bölgedeki çalışmalar hakkında Kaymakam Salih Yüce ve Belediye Başkanı Murat Gerenli'den bilgi aldı, taşkında ev ve iş yerlerinde hasar oluşan vatandaşlarla görüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
Kırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona ErdiKırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona Erdi

Kırklareli Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:47
Sabah
08:15
Öğle
13:30
İkindi
16:09
Akşam
18:34
Yatsı
19:57

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Barış Eczanesi
Merkez
Aysu Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Mutlu Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

Kırklareli'nde, taşkından etkilenen evlerine dönen bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı

Kırklareli'nde, taşkından etkilenen evlerine dönen bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı

Kırklareli'nde, taşkından etkilenen evlerine dönen bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı

Kırklareli'nde, taşkından etkilenen evlerine dönen bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı

Kırklareli'nde belediye ekipleri ve vatandaşlar mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu

Kırklareli'nde belediye ekipleri ve vatandaşlar mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu

Kırklareli’nde karaca avcılarına 26 bin 366 lira ceza

Kırklareli’nde karaca avcılarına 26 bin 366 lira ceza

Kırklareli'nde karaca avlayan 2 kişiye 26 bin 366 lira ceza

Kırklareli'nde karaca avlayan 2 kişiye 26 bin 366 lira ceza

Kırklareli'nde karaca avlayan 2 kişiye 26 bin 366 lira ceza

Kırklareli'nde karaca avlayan 2 kişiye 26 bin 366 lira ceza

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.