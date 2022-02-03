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Kırklareli'nde dereye devrilen otomobildeki kişi kayboldu

03.02.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araçta bulunan iki kişiden biri kendi imkanlarıyla sudan çıktı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu bir kişi suda kayboldu.

Büyükmandıra beldesinde seyir halindeki otomobil dereye devrildi.

Araçtaki iki kişiden biri kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kayıp kişi ve otomobile ulaşılması için çalışmaları sürüyor.

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