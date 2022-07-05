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Kırklareli'nde devrilen kamyondaki 12 düzensiz göçmen yaralandı

05.07.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde devrilen kamyondaki 12 düzensiz göçmen yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon, Aşağıkanara köyünde devrildi.

Kazada Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yabancı uyruklulardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kırklareli Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:34
Sabah
05:35
Öğle
13:21
İkindi
17:22
Akşam
20:56
Yatsı
22:48
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

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