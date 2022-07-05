Kırklareli'nde devrilen kamyondaki 12 düzensiz göçmen yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon, Aşağıkanara köyünde devrildi.

Kazada Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yabancı uyruklulardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.



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