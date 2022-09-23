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Kırklareli'nde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı

23.09.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, "açığa imzanın kötüye kullanılması, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği iddiasıyla tekstil fabrikası sahibi E.H. hakkında soruşturma başlattı.

Şüpheli, polis ekiplerince Tekirdağ'daki evinde yakalandı.

E.H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kırklareli Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
05:26
Sabah
06:52
Öğle
13:09
İkindi
16:33
Akşam
19:15
Yatsı
20:36
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

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