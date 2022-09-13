YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde evin terasında kurdukları serada kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde evin terasında kurdukları serada kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

13.09.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde evin terasında kurdukları serada kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde evin terasında kurdukları serada kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde evin terasında kurdukları serada Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir binada uyuşturucu üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin evinde yapılan ve narkotik köpeği "Yeksan"ın da kullanıldığı aramada, terastaki serada iklimlendirme sistemi kurularak üretilen 2,5 kilogram kubar esrar ile 550 kök Hint keneviri, hassas terazi, iklimlendirme ve sulama sistemleri, vakum cihazı, havalandırma sistemi, oksijen tüpü ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler L.S. ve E.B. gözaltına alındı.

Kırklareli'nde evin terasında kurdukları serada kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli'nde hırsızlık ve uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandıKırklareli'nde hırsızlık ve uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı
Tekirdağ'da karısını tabancayla öldürmeye teşebbüs eden kişi tutuklandıTekirdağ'da karısını tabancayla öldürmeye teşebbüs eden kişi tutuklandı
Şehit Piyade Astsubay Gökhan Ağıl, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Astsubay Gökhan Ağıl, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
sera

Kırklareli Namaz Vakitleri 13 Eylül Salı

İmsak
05:14
Sabah
06:42
Öğle
13:12
İkindi
16:44
Akşam
19:33
Yatsı
20:55
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.