YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde evinin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Kırklareli'nde evinin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ele geçirilen kişi gözaltına alındı

20.09.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde evinin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ele geçirilen kişi gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir evin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivriler köyünde bir evde uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler M.S'nin evinin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ile 12,5 kilogram esrar, 3 hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili M.S. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli'nde "Gazi Mustafa Kemal Yol Yarışı" düzenleniyorKırklareli'nde "Gazi Mustafa Kemal Yol Yarışı" düzenleniyor
Sarıyer'de motosiklet kazasında Acun Ilıcalı ile kızı hafif yaralandıSarıyer'de motosiklet kazasında Acun Ilıcalı ile kızı hafif yaralandı
Trafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşıTrafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşı
Anahtar Kelimeler:
hint keneviri jandarma komutanlığı

Kırklareli Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
05:22
Sabah
06:49
Öğle
13:10
İkindi
16:36
Akşam
19:20
Yatsı
20:42
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.