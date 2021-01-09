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Kırklareli'nde fabrikanın duvarına çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı

09.01.2021 11:49 | Son Güncelleme:
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Kırklareli'nde fabrikanın duvarına çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir fabrikanın duvarına çarpan beton mikserinin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Gümüş idaresindeki 06 GC 1428 plakalı beton yüklü mikser, Büyükkarıştıran beldesinde kontrolden çıkarak fabrikanın güvenlik binasına çarptı.

Kazada, sürücü aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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