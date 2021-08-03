Kırklareli'nde geçen yıl sahte içki satarak 4 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen 3 kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, geçen yıl sahte içki satarak 4 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Ekim 2020'de Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde sahte içki içen 4 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan çalışma devam ediyor.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 3 şüpheliyi tespit etti.

Kırklareli ve Vize cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde Kırklareli merkezli İstanbul ve Tekirdağ'da şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 1 ton 152 litre sahte içki, iki av tüfeği, 26 fişek, 750 boş şişe kapağı, içki firmalarına ait 1500 etiket, 1200 TAPDK etiketli sahte bandrol, 500 Bulgaristan etiketli sahte bandrol, 100 alkol kiti, çok sayıda boş içki şişesi ile bir kamyonet ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin Kırklareli Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

