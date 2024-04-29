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Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

AA AA
29.04.2024 10:09
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

Kargo aracı görünümlü kamyonetle göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi.

Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 17'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 Nisan Perşembe günü düzenlenen operasyonda kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalanmış, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda aralarında bir kargo aracının logolarının yapıştırıldığı minibüsün de olduğu 10 araca el konulmuştu.

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Gözaltı göçmen kaçakçılığı operasyon

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