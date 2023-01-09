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Kırklareli'nde görme engelliler kılavuz sürücü eşliğinde bisiklete bindi

09.01.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında bisiklet etkinliği düzenlendi.

Eşpedal Derneği Kırklareli Temsilciliğince Karahıdır Korusu'nda düzenlenen etkinlikte, görme engelliler, kılavuz eşliğinde tandemlere (iki kişilik bisiklet) binerek, doğada temiz havayı teneffüs etmenin keyfini yaşadı.

Dernek temsilcisi Ülgen Uysal, AA muhabirine tandem ile 2019 yılında tanıştığını ve engelli bireyler için pilotluk yaptığını söyledi.

Engelli bireylerle pedal çevirmenin ayrı bir güzelliği bulunduğunu ifade eden Uysal, bu sayede sosyal mesafeyi de kapatma şansı bulduklarını dile getirdi.

Uysal, "Arkadaşlarımıza, seyrettiğimiz doğayı betimlemeler yaparak anlatıyoruz. Görmeseler bile doğayı az çok kafalarında resmedebiliyorlar, hayal edebiliyorlar. Rüzgardan çok keyif aldıklarını, tekerleğin asfalttaki sesinden keyif aldıklarını söylüyorlar. Kırklareli'nde şu anda 4 görme engelli, bisiklet sporu ile tanıştı. Her hafta sonu, bir gün tur yapıyoruz. Kırklareli'nin köyüne, ilçesine gidiyoruz, oranın doğasını keşfederek insanlarla muhabbet ediyoruz." diye konuştu.

"PEDAL BASTIĞIM ZAMAN BİR ÖZGÜRLÜK HİSSEDİYORUM"

Görme engelli Hüseyin Özkan da bisiklet sporunu yapabildiği için mutlu olduğunu, doğada gezerken stres attığını ve bundan ayrı bir keyif aldığını anlattı.

Bisiklete binerek orman havasını teneffüs etmenin heyecan verdiğini ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Bisikletle hem spor yapmış oluyoruz hem stresimizi atıyoruz. Sosyal hayata karışmış oluyoruz. Kaynaştığımız arkadaşlar da engelli biriyle nasıl iletişim kuracakları, engelli bireylere nasıl davranmaları gerektiği konusunu görerek tecrübe ediyorlar. Aramızdaki mesafeyi kaldırıyoruz. Bisiklette ilk pedal bastığım zaman bir özgürlük hissediyorum. Diğer insanların aldığı keyfin aynısını hissediyorsunuz, adrenalin hissediyorsunuz. Yamaçlardan aşağı süzülürkenki his çok güzel oluyor."

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Kırklareli bisiklet görme engelli

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