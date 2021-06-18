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Kırklareli'nde hırsızlık amacıyla girdiği evde yaşlı çifti öldüren zanlı için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

18.06.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde hırsızlık amacıyla girdiği evde yaşlı çifti öldüren zanlı için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği evde Aykut (72) ve Vesile Küçükesin'i (73) öldürdüğü iddia edilen Caner Yaşguç (21) 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Müşteki ve tanık beyanları, şüpheli savunması, adli tıp kurumu raporları, otopsi tutanakları, olay yeri inceleme ve kriminal raporları ile kolluk fezlekesinin yer aldığı iddianamede, Yaşguç hakkında kasten öldürmeden 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, cinsel saldırıdan 12 yıl, silahlı yağmadan 10 yıl ve uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl hapis cezası isteniyor.

İddianamede, Yaşguç'un hırsızlık maksatlı girdiği evde 2 kişinin cesedini gördüğü şeklindeki ifadesine de yer verildi.

Savcılık değerlendirmesinde ise zanlının çelişkili ifadeler verdiği, şüphelinin üzeri ve ayakkabılarında 2 maktulün de kan izlerinin olduğu, eve hırsızlık kastıyla ikametin mutfak camından girdiği, çiftlerden birini mutfak diğerini ise salonda bıçaklayarak öldürdüğü ve daha sonra Küçükesinlere ait araçla kaçtığı bilgileri yer aldı.

- Olay

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 25 Ağustos 2020'de Küçükesin ailesine ait 34 AET 001 plakalı otomobilin hızla evden uzaklaştığını gören komşular, çiftin evine gitmişti. Evin mutfak camının açık olduğunu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri çiftin öldürüldüğünü belirlemişti.

Çiftin otomobiliyle kaçan zanlı ise polis ve jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Karabürçek köyünde kaza yaparak yakalanmıştı.

Tutuklanan zanlının 30 farklı suç kaydının bulunduğu tespit edilmişti.

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