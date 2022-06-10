Kırklareli'nde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlının yakınları taşkınlık yaptı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlının yakınları polise tepki gösterdi. Zanlının yakınlarından birisinin attığı taşın denk gelmesiyle başından yaralanan polis memuru hastanede tedaviye alındı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Adak Sokak'ta hırsızlık suçundan aranan S.T'yi yakaladı. Üst araması yapan ekiplere S.T'nin yakınları taş atmaya başladı.

Bu sırada başına taş isabet eden polis memuru yaralandı.

Şüphelinin üst aramasını yapan polis ekiplerine S.T'nin yakınları taşla saldırdı. Yaralanan polis memuru ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hırsızlık zanlısı S.T. ile polis memurunu yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.



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