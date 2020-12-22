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Kırklareli'nde hırsızlık olaylarında kullanıldığı iddiasıyla 8 at arabasına el konuldu

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 22.12.2020 13:11 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde hırsızlık olaylarında kullanıldığı iddiasıyla 8 at arabasına el konuldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde hırsızlık olaylarında kullanıldığı iddiasıyla 8 at arabasına el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte hırsızlık olaylarının artması üzerine at arabalarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin kimlik sorgusunu yaparak, at arabalarını denetledi.

Çiftlik ve bağ evlerinden hırsızlıkta kullanıldığı iddiasıyla belediye ekiplerince bir at arabasına el konuldu.

Bir şüpheli ise işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ekipler son bir haftada aynı gerekçeyle toplamda 8 at arabasına el koydu.

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