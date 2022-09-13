YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde hırsızlık ve uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

Kırklareli'nde hırsızlık ve uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

13.09.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde hırsızlık ve uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

Kırklareli'nde hırsızlık ve uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde hırsızlık ve uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceden belirledikleri 11 hırsızlık ve uyuşturucu şüphelisinin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler B.A, C.T, M.D, S.B, B.P, B.C.S, H.E, M.K, C.D ve E.Ç. yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, şaseleri kazınmış plakasız çalıntı 2 motosiklet, 134 kök Hint keneviri, 76 kök yaş esrar, bin 520 gram kurutulmuş kubar esrar, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Öte yandan şüpheli H.C'nin yakalanmasına çalışılıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli'nde evin terasında kurdukları serada kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandıKırklareli'nde evin terasında kurdukları serada kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
Futbol: Süper LigFutbol: Süper Lig
FETÖ üyesi, Trabzon Havalimanı'nda ülkeye giriş yapmak isterken yakalandıFETÖ üyesi, Trabzon Havalimanı'nda ülkeye giriş yapmak isterken yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Babaeski uyuşturucu hırsızlık

Kırklareli Namaz Vakitleri 13 Eylül Salı

İmsak
05:14
Sabah
06:42
Öğle
13:12
İkindi
16:44
Akşam
19:33
Yatsı
20:55
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.