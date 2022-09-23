Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi hükümlüler için "Kızılay Sosyal Butik" açıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Türk Kızılay Kırklareli Şubesi iş birliğiyle, ihtiyaç sahibi hükümlülere yönelik "Kızılay Sosyal Butik" hizmete girdi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında açılan, çocuk kıyafetleri, ayakkabı ve hijyen ürünleri gibi pek çok malzemenin bulunduğu butikten ihtiyaç sahipleri ücretsiz yararlanabilecek.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünyada yardımlaşma denilince ilk akla Türk milletinin geldiğini söyledi.

Dünyada en çok yardımı yapan ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Ekici, "Biz dünyanın birinci ekonomisi değiliz. Biz dünyanın 17. ekonomisiyiz ama dünyanın birinci yardımsever ülkesiyiz. 2018 yılında dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesiyiz. 2019 yılında yine öyleyiz." dedi.

Türkiye'nin Suriye'de başlayan iç savaştan sonra 3 milyon 700 bin insana bağrını açtığını vurgulayan Ekici, yine dünyanın en çok mültecisini barındıran ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti.

- "Kötülüğü önlemenin yolu iyiliği çağırmaktır"

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı ise Türk Kızılay'ın her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu dile getirdi.

İşlerinin yalnızca ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak değil, toplumda iyilik ve dayanışma duygusunu da yaygınlaştırmak olduğunu aktaran Ellialtı, "Kötülüğü önlemenin yolu iyiliği çağırmaktır. Fakirliği önlemenin yolu yardımlaşmaktır. Kalkınmanın yolu, birlikte tek olup, birlikte hareket etmektir." diye konuştu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Hasım Aslancı da suçların en fazla sosyo-ekonomik nedenlerden kaynaklandığına işaret etti.

"Kızılay Sosyal Butik"in önemine değinen Aslancı, "Gerçekten burada ihtiyaç sahibi ailelere, eski hükümlülere, yükümlülere, suça sürüklenen çocuklara, mahremiyet ilkesine de saygı duyarak parasız, kredi kartının geçmediği bir alışveriş imkanı sağlanacak. Bu uygulamanın sürdürülebilir olması için de elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

