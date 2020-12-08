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Kırklareli'nde inşaat işçileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 08.12.2020 09:25 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde inşaat işçileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından inşaat işçilerinin muaf tutulacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda, inşaatlarda görevli kişilerin, işçi ve mühendislerin, hafta sonu uygulanacak kısıtlamadan muaf tutulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

İnşaat işçilerinin sadece ikametleri ile inşaat sahası arasındaki güzergahları kullanabileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışanları şantiyede konaklayan büyük ölçekli inşaat firmalarına, kısıtlama getirilen süre ve günlerde dışarıdan işçi getirilmemesine ve sadece şantiyede kalan işçiler boyutuyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına karar verilmiştir. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden fiiller için adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır."

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