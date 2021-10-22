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Kırklareli'nde inşaat ve yıkıntı atıkları geri dönüşümle altyapıda kullanılıyor

22.10.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde inşaat ve yıkıntı atıkları geri dönüşümle altyapıda kullanılıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde inşaat ve yıkıntı atıkları geri dönüşümle altyapıda dolgu malzemesi olarak kullanılıyor.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Güneş Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinin açılış töreninde, inşaat ve yıkıntı atıklarının önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Atıkların vahşi bir şekilde depolandığını, sorunun önüne geçebilmek için İnşaat Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisini hizmete aldıklarını belirten Gerenli şunları kaydetti:

"Malzemeyi bu alandan iş makinesi aracılığı ile konkasörün haznesine yüklüyoruz, işlem gördükten sonra sıfır ila 15 santimetre aralığında istediğimiz ebatlarda dolgu malzemesi olarak kamyonlara yüklüyor ve depoluyoruz. Bu malzemeyi yeni açılan yollarda temel, altyapı çalışmalarında da dolgu malzemesi olarak kullanıyoruz.

Örneğin çok yakında zamanda yıkılan binalardan halk kütüphanemizin yıkımından çıkan malzemeyi burada ayrıştırdık ve Kuzey Batı Çevreyolu, diğer yollarımız ve altyapı çalışmalarında dolgu malzemesi olarak kullandık. Konkasör mobil hizmet veriyor, bu sayede çevreye zarar vermeden istediğimiz yerde kullanabiliyoruz. Son bir ayda 35 bin ton inşaat ve yıkıntı atığını veya kullanım ömrünü tamamlamış bordür ve kilit park taşını tesisimiz sayesinde geri dönüşüme kazandırdık ve bu sayede 450 bin lira tasarruf sağladık."

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de atıkların vahşice bertaraf edilmesinin çevreye ciddi zarar verdiğini dile getirdi.

Atıkların geri dönüşüme kazandırılmasının önemli olduğunu anlatan Yüce, bu tesisin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Yüce, Gerenli ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ersoy Canbek tesisin açılışını gerçekleştirdi.

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