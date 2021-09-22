Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesinde iki ayrı bölgede izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Meleşkoru Mağaraları ile Kurgula mevkilerinde yaptığı çalışmada, 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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