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  4. Kırklareli’nde jandarma 1 yılda bin 518 kişi yakaladı

Kırklareli’nde jandarma 1 yılda bin 518 kişi yakaladı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 21.01.2020 09:35 | Son Güncelleme

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2019 yılında icra edilen faaliyetlerde 398 bin 922 kişi sorgulandı bin 518 kişi yakalandı.Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2019 yılında icra edilen faaliyetlerde 398 bin 922 kişinin sorgusu yapılarak aralarında silahlı terör örgütüne üye olma 4, yağma 11, kasten öldürme, hırsızlık 47, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet 6, dolandırıcılık 38 göçmen kaçakçılığı 10, hükümlü ve tutuklunun kaçması 17, çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı 5 olmak üzere çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan bin 518 şahıs yakalanarak adli ve idari işlem tesis edildi."Kararlılıkla devam edilecek"İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı olarak genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, başta asayiş.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2019 yılında icra edilen faaliyetlerde 398 bin 922 kişi sorgulandı bin 518 kişi yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2019 yılında icra edilen faaliyetlerde 398 bin 922 kişinin sorgusu yapılarak aralarında silahlı terör örgütüne üye olma 4, yağma 11, kasten öldürme, hırsızlık 47, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet 6, dolandırıcılık 38 göçmen kaçakçılığı 10, hükümlü ve tutuklunun kaçması 17, çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı 5 olmak üzere çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan bin 518 şahıs yakalanarak adli ve idari işlem tesis edildi.

"Kararlılıkla devam edilecek"
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı olarak genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, başta asayiş. Terör, trafik, kaçakçılık ve narkotik olayları olmak üzere, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahısların yakalanması halkın huzur ve güven ortamında yaşayabilmelerini sağlamak maksadıyla icra edilen faaliyetlere önümüzdeki süreçte de kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

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