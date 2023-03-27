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Kırklareli'nde jandarma bir haftada 300 düzensiz göçmeni yakaladı

27.03.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde jandarma, bir haftada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 300 düzensiz göçmeni yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 17-23 Mart'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde 300 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, bu olaylarda kullanılan 4 araca da el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
jandarma

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