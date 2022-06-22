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Kırklareli'nde jandarma zanlıların bahçelerinde yetiştirdikleri Hint kenevirini dronla tespit etti

22.06.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde jandarma zanlıların bahçelerinde yetiştirdikleri Hint kenevirini dronla tespit etti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde dron destekli uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 161 kök Hint keneviri ile 1 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyü ile kent merkezine bağlı Üsküp beldesinde, iki şüphelinin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, dron destekli düzenledikleri operasyonlarda, Ertuğrul köyünde T.U'ya ait evin bahçesinde etrafı brandayla çevrilmiş alanda 113 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Üsküp beldesinde H.B'ye ait evin bahçesi ve balkonunda ise 48 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 100 gram kubar esrar maddesi yakalandı.

Ayrıca H.B'nin evin özel bir bölümünde kenevir bitkilerini yetiştirdikten sonra kurutmaya bıraktığı tespit edildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kırklareli'nde jandarma, zanlıların bahçelerinde yetiştirdikleri Hint kenevirini dronla tespit etti

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