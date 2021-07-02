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Kırklareli'nde jandarmadan kaçmaya çalışan araçta dinamit ele geçirildi

02.07.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 şüpheli gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde, jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışan şüphelilerin bulunduğu araçta dinamit ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Vize Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol emniyet denetimlerinde bir aracın sürücüsü "dur" ihtarına uymadı.

Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada, 6 dinamit lokumu, 50 metre elektrik kablosu, alan tarama cihazı ile kırıcı alet ve aparatları bulundu.

Gözaltına alınan T.Ö, Y.A, S.K. ve M.T'nin, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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