Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 11 kişi suçüstü yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 11 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesi Kıyıköy beldesi ile Hamidiye ve Balkaya köylerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, üç bölgede eş zamanlı düzenlediği operasyonda E.K, E.C.A, E.Y, A.G, K.K, M.N, A.Ç, K.E, C.T, N.D. ve A.G'yi suçüstü yakaladı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kazılarda kullanılan malzemelere el konuldu.
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