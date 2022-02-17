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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

17.02.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Panayır İskelesi mevkisinde E.B, Ü.Y. ve H.O'yu suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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