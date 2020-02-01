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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 01.02.2020 09:34 | Son Güncelleme

Şüphelilerin "Kanalizasyon kazısı yapıyoruz" savunması dikkati çekti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Top Tepe mevkisinde iki bölgede eş zamanlı düzenlediği operasyonda G.B, B.B. A.K, Y.F. ve S.C'yi iş makinesiyle kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şüphelilerin "Kanalizasyon kazısı yapıyoruz, bu yüzden çukur kazdık." şeklindeki savunmaları dikkati çekti.

Define aramadıklarını öne süren şüphelilerin kazı yaptığı bölgede güç kaynağı, dedektör, bilgisayar, sırt çantası ile halat ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Define izinsiz Kaçak Kazı Kırklareli

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