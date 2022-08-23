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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

23.08.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Ceneviz Mağaraları mevkisinde M.K, A.U, E.K, A.K, M.K. ve A.Ö'yü kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kırklareli kaçak kazı

Kırklareli Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

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