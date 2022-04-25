Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesi ile Balkaya köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, üç ayrı bölgede H.C.Z, R.T, B.K, A.E, Ü.E, İ.A, H.K, E.K. ve E.Ö'yü kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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