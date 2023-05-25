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Kırklareli’nde kaçakçılık operasyonu

25.05.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, makaron, sahte içki, sahte evrak benzeri binlerce malzeme ele geçirildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, “Kaçakçılık, Organize ve Mali Suçlar, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Suçları ve Suç Gelirleri ile Mücadele” ile ilgili operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 146 bin 260 adet dolu ve boş makaron, 214 adet TAPDK bandrolü, 105 paket kaçak sigara, 17,7 kilogram kaçak tütün, 51 şişe değişik markalarda kaçak/sahte içki, 8 litre yapma içki/etil alkol, 1 adet makaronla sigara sarma makinesi, 3 adet elektronik sigara, 1 adet kaçak kazıda kullanılan el dedektörü, 4 adet sahte pasaport, 7 adet tefecilik ile düzenlenen senet, 9 adet diğer sahte evraklar, suçtan kazanıldığı değerlendirilen 15 bin lira para, 2 adet tabanca, 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 kişiden 1’i tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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