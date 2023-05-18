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Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

18.05.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9-15 mayıs tarihlerinde kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında bazı şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Operasyonlarda, İbranice ve Yunanca el yazmalı Tevrat ve Roma dönemine ait sikke, muska, gümüş yüzük ve kolye ile 225 bin 587 makaron (filtreli sigara kağıdı), 696 tütün mamulü bandrolü, 115 kilogram kaçak tütün, sigara dolum makinesi, 13 litre kaçak içki, 15 uyuşturucu hap, 5,5 gram metamfetamin, 5 gram esrar, uyuşturucu içme aparatı, 1800 lira sahte para, tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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