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Kırklareli'nde kar nedeniyle 31 köy yolu kapandı

03.02.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde kar nedeniyle 31 köy yolu kapandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini arttıran kar nedeniyle 31 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte dün başlayan kar yağışı, Kofçaz ile Demirköy ilçelerinde ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda şiddetini artırdı.

Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı bölgede, merkeze bağlı 4, Demirköy ilçesinde 12, Kofçaz ilçesinde 15 köye ulaşım sağlanamıyor.

Jandarma ve polis ekipleri, Demirköy ilçesine ulaşımın sağlandığı yollarda uygulama yapıyor.

Tır ve otobüslerin geçişlerine izin vermeyen ekipler, diğer araçlarda da kış lastiği denetiminde bulunuyor.

Ekipler kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

İlçede yolda kalan bazı araçlar ekiplerce kurtarıldı. Bazı vatandaşlar ilçedeki otellere yerleştirildi.

Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar nedeniyle dün akşam ağır tonajlı araçlara kapatılan Dereköy Sınır Kapısı yolu, temizlik çalışmasının ardından açıldı.

Hava sıcaklığının 1 derece olduğu bölgede kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı

Kırklareli Namaz Vakitleri 3 Şubat Perşembe

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Kırklareli ECZANELER
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