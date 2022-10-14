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Kırklareli'nde kaybolan koyun sürüsü AFAD ekiplerince bulundu

14.10.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde kaybolan koyun sürüsü AFAD ekiplerince bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde merada kaybolan 105 küçükbaş hayvan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu bulundu.

Merkeze bağlı Yündolan köyünde İ.O'ya ait koyun sürüsünün bir kısmı kayboldu. Bir süre sonra hayvanlarının eksik olduğunu fark eden İ.O, bölgede arama yaptı.

Köylüler tarafından da aranan koyunların bulunamaması üzerine durum AFAD ve jandarmaya bildirildi.

AFAD ekipleri, bölgede dronla havadan ve karadan çalışma başlattı.

Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrasında 105 küçükbaş hayvan bulundu.

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