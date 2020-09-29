YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde kayıp olarak aranan kişi yaralı bulundu

Kırklareli'nde kayıp olarak aranan kişi yaralı bulundu

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 29.09.2020 18:41 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde kayıp olarak aranan kişi yaralı bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kayıp olarak aranan kişi, bir inşaatın bodrum katında yaralı bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Sırtbağlar mevkisindeki evinden öğle saatlerinde ayrılan İsmet Tanış'tan (68) haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çevrede arama çalışması başlatan ekipler, bir inşaatın bodrum katından ses geldiğini fark etti.

Bodrum katına inen ekipler su birikintisinin içinde yaralı bir kişi olduğunu gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralının, kayıp olarak aranan Tanış olduğu belirlendi.

Tanış, ambulansla Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdıBelediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı

Kırklareli Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:33
Sabah
06:59
Öğle
13:06
İkindi
16:25
Akşam
19:04
Yatsı
20:24

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Demet Dalca Eczanesi
Merkez
Karapınar Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Işık Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Trakya çiftçisinin yüzünü yerli mısır "aga" güldürecek
Trakya çiftçisinin yüzünü yerli mısır "aga" güldürecek
Yaşlı kadının cenazesi, Korona virüsü tedbiri kapsamında namaz vaktinden önce kılındı
Yaşlı kadının cenazesi, Korona virüsü tedbiri kapsamında namaz vaktinden önce kılındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.