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Kırklareli'nde kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

06.04.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişinin ziynet eşyaları ile 6 bin lirasını aldıkları iddia edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polise başvuran B.G, evine gelip kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin "Sarraf hırsızlığı yaşandı. Bu hırsızlığı yapanlarda sizin kimlik bilgileriniz var. Suçlu duruma düşmemeniz için ziynet eşyalarınız ve paranızı bize vermeniz gerekiyor" dediklerini, bunun üzerine bu kişilere 3 cumhuriyet altını, 10 çeyrek altın, 5 gram altın ile 6 bin lirasını teslim ettiğini söyledi.

B.G, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler E.E. ve F.Ç'yi İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakaladı.

Kırklareli'ne getirilen şüphelilerden E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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