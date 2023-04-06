Kırklareli'nde kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

Alınan bilgiye göre, polise başvuran B.G, evine gelip kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin "Sarraf hırsızlığı yaşandı. Bu hırsızlığı yapanlarda sizin kimlik bilgileriniz var. Suçlu duruma düşmemeniz için ziynet eşyalarınız ve paranızı bize vermeniz gerekiyor" dediklerini, bunun üzerine bu kişilere 3 cumhuriyet altını, 10 çeyrek altın, 5 gram altın ile 6 bin lirasını teslim ettiğini söyledi.

B.G, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler E.E. ve F.Ç'yi İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakaladı.

Kırklareli'ne getirilen şüphelilerden E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

