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Kırklareli'nde kentten köye göçü desteklemek için proje hayata geçirildi

26.08.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde kentten köye göçü desteklemek için proje hayata geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin 1 Sürü Nedenim Var" projesinde, üreticilere sağlanan faizsiz kredi desteğiyle küçükbaş hayvan varlığının artırılması ve kentten köye göçün teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yoğuntaş köyünde üretici Aytaç Pekçeer'in ağılında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üreticilere dağıtılan küçükbaş hayvanların kuzularının, bu yıl proje kapsamında satın alınarak diğer üreticilere verilmeye başlandığını söyledi.

Son yıllarda köylerde nüfusun azaldığına işaret eden Bilgin, "Köylü üretecek ki vatandaşımız yaşamını idame ettirebilsin. İklim değişikliği ile tarımın ve hayvancılığın daha önemli olduğunu görüyoruz. O nedenle bizim üretmeye ihtiyacımız var." dedi.

Bilgin, herkesin köyüne sahip çıkması gerektiğine işaret ederek, "Köylerimizde kuzu sesine ihtiyacımız var. Türkiye değil, dünya iyiye gitmiyor. Bugün sadece Türkiye'de sorun yaşanmıyor, dünya birçok sorunla karşı karşıya." diye konuştu.

Üretici Pekçeer de proje sayesinde kentten köyüne göç ettiğini ve 2 kişiye istihdam sağladığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin, projeden faydalananlara plaket verdi.

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